Gen Alpha: जेन जी के बाद अब अल्फा की गूंज, वीडियो बन रहे हथियार, आंखों में आंखें डालकर पूछ रहे सवाल

Gen Alpha Protest : जेन जी के आंदोलनों की गूंज के बाद अब छोटी उम्र यानी अल्फा जेनरेशन के बच्चे भी अपनी बात खुलकर रख रहे हैं। शिक्षा और व्यवस्था में सुधार के लिए एक नए किस्म का आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है। जेन अल्फा के ये बच्चे धरना-प्रदर्शन से ज्यादा मोबाइल कैमरे और सोशल मीडिया को अपनी आवाज बना रहे हैं। इनके वीडियो में न भाषण की तैयारी होती है, न राजनीतिक भाषा। वे अपनी रोजमर्रा की परेशानी को सीधे और बेबाक अंदाज में रखते हैं। यही वजह है कि कई वीडियो तेजी से वायरल होकर स्थानीय समस्या को बड़े मुद्दे में बदल रहे हैं।