Retirement Age: आजादी के बाद जिंदगी हुई 38 साल लंबी, नौकरी की उम्र सिर्फ पांच साल ही बढ़ी

Retirement Age Increase : सन् 1947 में भारत में जन्म के समय जीने की औसत आयु 32 वर्ष के करीब मानी जाती थी, लेकिन जीवनशैली, खान-पान एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में तेजी से आए बदलाव के चलते देश में औसत आयु अब 70.3 वर्ष पहुंच गई है। यानी बीते करीब आठ दशकों में यह आंकड़ा दोगुने से भी ऊपर निकल चुका है। राजस्थान की बात करें तो यहां की भी स्थिति राष्ट्रीय औसत से बहुत अलग नहीं है, बल्कि कुछ बेहतर ही है।