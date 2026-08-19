19 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

Patrika Special News

Retirement Age: आजादी के बाद जिंदगी हुई 38 साल लंबी, नौकरी की उम्र सिर्फ पांच साल ही बढ़ी

Retirement Age: आजादी के वक्त देश में जीने की औसत उम्र (जीवन प्रत्याशा) सिर्फ 32 वर्ष के आसपास थी, जो आज करीब सवा दो गुना बढ़कर 70 वर्ष के पार पहुंच चुकी है। इसके विपरीत सरकारी सेवाओं में सेवाकाल 55 से बढ़कर 60 वर्ष तक ही पहुंच पाया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब जिंदगी लंबी हो गई, तो नौकरी की उम्र उतनी क्यों नहीं बढ़ी? इस बारे में पढ़िए शैलेंद्र अग्रवाल की विस्तृत रिपोर्ट।
4 min read
Google source verification

भारत

image

Swatantra Mishra

image

शैलेंद्र अग्रवाल

Aug 19, 2026

Retirement Age retirement age increase

देश में जीवन प्रत्याशा बढ़ी लेकिन रिटायरमेंट की उम्र उस अनुपात में नहीं बढ़ी। (Photo: ChatGpt)

Retirement Age Increase : सन् 1947 में भारत में जन्म के समय जीने की औसत आयु 32 वर्ष के करीब मानी जाती थी, लेकिन जीवनशैली, खान-पान एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में तेजी से आए बदलाव के चलते देश में औसत आयु अब 70.3 वर्ष पहुंच गई है। यानी बीते करीब आठ दशकों में यह आंकड़ा दोगुने से भी ऊपर निकल चुका है। राजस्थान की बात करें तो यहां की भी स्थिति राष्ट्रीय औसत से बहुत अलग नहीं है, बल्कि कुछ बेहतर ही है।

image

पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

Ground Report : चढ़ोतरा की आग में फूंके 35 घर, महीनों बाद भी डर के मारे नहीं लौट रहे परिवार

Revenge in Banswara
Patrika Special News

Gen Alpha: जेन जी के बाद अब अल्फा की गूंज, वीडियो बन रहे हथियार, आंखों में आंखें डालकर पूछ रहे सवाल

Gen Alpha Gen Z
Patrika Special News

Ancient Shiva temple: 700 साल पुराना बेमेतरा का शिव मंदिर, नागर शैली की अद्भुत विरासत, हर चार महीने में बदलता है शिवलिंग का रंग

Ancient Shiva temple
Patrika Special News

Grade separator bridge Katni : कटनी से बदलेगा देश की माल ढुलाई का नक्शा, हवा में बना 33 किमी का रेल कॉरिडोर, जानिए क्यों है अहम?

Grade Seprator Katni
Patrika Special News

Patrika Interview: बस्तर के उन रास्तों पर दौड़ी बाइक, जहां कभी जाने से भी डरते थे लोग, गृहमंत्री विजय शर्मा ने ‘पत्रिका’ से खास बातचीत में कही यह बात

Vijay Sharma
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.