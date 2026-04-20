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Patrika Special News

Women Reservation Bill: राजनीति में टिकट से लेकर कंपनियों में शीर्ष पदों पर महिलाएं कम, आंकड़ों में जानिए कहां खड़े हैं हम

Woman Reservation Bill: देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात जोरशोर से चल रही है। राजनीति में महिलाओं को टिकट देने के मामले में भारत में एक दो पार्टियों को छोड़कर सभी बहुत पीछे हैं। यही हाल आर्थिक क्षेत्र का भी है। आइए जानते हैं कि राजनीति से लेकर आर्थिक विकास में महिलाओं की भागीदारी की क्या स्थिति है।

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भारत

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Swatantra Mishra

Apr 20, 2026

Women Reservation Bill

विकसित भारत @2047 को साकार करने के लिए महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी पड़ेगी। (Photo: IANS)

Women Reservation Bill: देश में महिला आरक्षण विधेयक (Nari Shakti Vandan Adhiniyam) पर पिछले एक सप्ताह से जोरशोर से चर्चा हो रही है। देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार की चिंता में शामिल दिख रहा है तो दूसरा बड़ा हिस्सा विपक्ष की जीत में खुश दिख रहा है। लेकिन क्या भारत में महिलाओं की भागीदारी को लेकर देश की राजनी​तिक पार्टियां चिंतित हैं? क्या राजनीतिक पार्टियों ने देश में महिलाओं की हर जगह भागीदारी बढ़ाने के पक्ष में माहौल तैयार किया है? आइए राजनीतिक पार्टियों से लेकर देश के आर्थिक विकास के मामले में महिलाओं की भागीदारी की भूमिका कितनी है, समझने की कोशिश करते हैं।

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