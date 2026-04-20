Women Reservation Bill: राजनीति में टिकट से लेकर कंपनियों में शीर्ष पदों पर महिलाएं कम, आंकड़ों में जानिए कहां खड़े हैं हम

विकसित भारत @2047 को साकार करने के लिए महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी पड़ेगी। (Photo: IANS)
Women Reservation Bill: देश में महिला आरक्षण विधेयक (Nari Shakti Vandan Adhiniyam) पर पिछले एक सप्ताह से जोरशोर से चर्चा हो रही है। देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार की चिंता में शामिल दिख रहा है तो दूसरा बड़ा हिस्सा विपक्ष की जीत में खुश दिख रहा है। लेकिन क्या भारत में महिलाओं की भागीदारी को लेकर देश की राजनीतिक पार्टियां चिंतित हैं? क्या राजनीतिक पार्टियों ने देश में महिलाओं की हर जगह भागीदारी बढ़ाने के पक्ष में माहौल तैयार किया है? आइए राजनीतिक पार्टियों से लेकर देश के आर्थिक विकास के मामले में महिलाओं की भागीदारी की भूमिका कितनी है, समझने की कोशिश करते हैं।
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