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World Food Crisis: दुनिया के कई देशों पर ‘रोटी’ सबसे बड़ा संकट ! अपनी कमाई का आधा हिस्सा सिर्फ पेट भरने में फूंक रहे ये मुल्क

World Food Import Crisis: वर्ल्ड बैंक की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, कोमोरोस, नाइजर और ईरान जैसे देश अपनी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा सिर्फ खाना खरीदने में लगा रहे हैं। जानिए कैसे भारत इस वैश्विक संकट के बीच एक मजबूत ढाल बनकर खड़ा है और क्या है पूरी स्टोरी।

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भारत

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Ravendra Mishra

Apr 20, 2026

भारत के किसानों की शक्ति

भारत के किसानों की शक्ति (AI)

World Food Import Crisis: आज जब दुनिया मंगल ग्रह पर बसने और AI की ताकत से भविष्य बदलने की बात कर रही है, तब कई देशों के सामने आज भी रोटी जुटाना मुख्य मुद्दा बना हुआ है। वर्ल्ड बैंक (World Bank) और स्टेटिस्टा (Statista) की रिपोर्ट बताती है कि कई देशों के लिए आजादी का मतलब सिर्फ झंडा फहराना नहीं, बल्कि अपने लोगों का पेट भरना है। कुछ देश ऐसे हैं जहां अगर बाहर से अनाज आना बंद हो जाए, तो उनकी अर्थव्यवस्था रूक सकती है। कई देश भूख और कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हैं। वहीं भारत की उपजाऊ मिट्टी और किसानों की मेहनत ने देश को अनाज के मामले आत्मनिर्भर बना दिया। भारत न सिर्फ अपनी बल्कि दुनिया की कई देशों की ताकत बन चुका है।

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