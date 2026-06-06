FSSAI की रोक के बाद बड़ा सवाल: भारत के 4.5 मिलियन टन पेपर वेस्ट का क्या करें? जलाना या फेंकना कितना सही?

Paper Waste In India : फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को अखबार में खाना पैक करने और परोसने से रोकने के साफ निर्देश दिए हैं। साथ ही इसके कई नुकसान भी बताए हैं। पर, आप यह जानकर हैरान हो सकते हैं कि इन रद्दी पेपर्स को फेंकना, जलाना या बेचना भी उतना ही खतरनाक है। यह रद्दी पेपर थोड़ा-बहुत नहीं बल्कि सालाना 4.5 मिलियन टन होता है।