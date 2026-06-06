Hidden Calories : अनजाने में वजन बढ़ाने वाले स्नैक्स से बचना है, अपनाएं ‘स्मार्ट स्नैकिंग’ का फॉर्मूला

इस रफ्तार भरी जिंदगी में हम अपनी सेहत को लेकर जितने सजग दिखते हैं, असलियत में उतने हो नहीं पाते। वजन कम करना हो या फिट रहना, हमारा पूरा ध्यान इस बात निर्भर करता है कि हम सुबह के नाश्ते, दोपहर के लंच या रात के डिनर में क्या खा रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन मुख्य मील्स (Meals) के बीच में जो छोटा-मोटा सुधार या 'चटपटी बाइट' हम लेते हैं, वह हमारी पूरी फिटनेस जर्नी को बर्बाद कर सकती है?