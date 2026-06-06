76 की उम्र में MSC की परीक्षा दे रहे पूर्व BSP मैनेजर कांतीलाल विश्वकर्मा, कहा- सीखने की कोई उम्र नहीं होती

Inspirational Story(photo-patrika)
Inspirational Story: जिस उम्र में अधिकांश लोग जिम्मेदारियों से मुक्त होकर आरामदायक जीवन बिताना पसंद करते हैं, उस उम्र में 76 वर्षीय कांतीलाल विश्वकर्मा नई मिसाल पेश कर रहे हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) से मैनेजर पद से सेवानिवृत्त हो चुके कांतीलाल इन दिनों दुर्ग के साइंस कॉलेज स्थित इग्नू परीक्षा केंद्र में एमएससी इंडस्ट्रियल सेफ्टी की टर्म एंड परीक्षा दे रहे हैं। सैकड़ों युवा विद्यार्थियों के बीच परीक्षा देने पहुंचे कांतीलाल विश्वकर्मा यह संदेश दे रहे हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। उनकी लगन और जिज्ञासा युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है।
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