पूर्व CM वसुंधरा राजे के नाम पर फर्जी लेटर से छत्तीसगढ़ में बवाल, BJP बोली- माफी मांगे कांग्रेस, जानें मामला

बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर और भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर कांग्रेस “Anti Women Alliance” का चेहरा बन गई है। पार्टी का कहना है कि भाजपा नेताओं के नाम से फर्जी पत्र बनाकर सोशल मीडिया पर फैलाना न केवल राजनीतिक साजिश है, बल्कि महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ एक नकारात्मक मानसिकता को भी दर्शाता है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेताओं का कहना है कि राज्य में महिलाओं के मुद्दों को लेकर वे लगातार सक्रिय हैं और इस तरह के फर्जी प्रचार से जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है।