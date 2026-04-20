Online Cricket Betting: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बाबू के परमानेंट सटोरियों की लिस्ट, शहर के कई बड़े कारोबारियों ने भी ली है आईडी

रायपुर में पहली बार आईडी ऑनर पकड़ा गया है। पुलिस ने आईडी खरीदने वालों की भी जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा सट्टे की बड़ी राशि वसूलने के लिए कई बदमाशों को लगा रखा था। डरा-धमकाकर वसूली करने की भी शिकायतें मिली है। बताया जाता है कि सट्टे की रकम के बदले कुछ लोगों से सोने के जेवर भी लिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि बाबू को क्राइम ब्रांच ने मुंबई से गिरफ्तार करके तीन दिन की रिमांड पर लिया है। सोमवार को उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। सट्टे के गोरखधंधे में उसका भाई करण खेमानी भी शामिल है। वह फरार है।