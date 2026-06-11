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Breaking News: रायपुर में ऑटोमोबाइल दुकान में लगी भीषण आग, दूर-दूर तक दिखा धुएं का गुबार, VIDEO

Raipur Automobile Shop Fire: रायपुर के MG रोड स्थित जया ऑटोमोबाइल में भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं।

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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Jun 11, 2026

Breaking News

Breaking News: रायपुर के MG रोड पर भीषण आग(photo-patrika)

Breaking News: छत्तीसगढ़ के रायपुर के MG रोड स्थित एक ऑटोमोबाइल शॉप में बुधवार को अचानक भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना मौदहापारा थाना क्षेत्र की है। आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि आग जया ऑटोमोबाइल नामक दुकान में लगी। आग की लपटें और धुआं दूर तक दिखाई देने लगा, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी रहीं। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।

MG Road Fire: जया ऑटोमोबाइल में भड़की आग

जानकारी के मुताबिक मौदहापारा थाने के सामने स्थित जया ऑटोमोबाइल में अचानक आग भड़क उठी। कुछ ही देर में आग तेजी से फैल गई और दुकान का बड़ा हिस्सा इसकी चपेट में आ गया। आग लगते ही आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। आग की तीव्रता को देखते हुए कई दमकल वाहनों को मौके पर तैनात किया गया।

शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका

स्थानीय लोगों के अनुसार आग लगने की शुरुआती वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। हालांकि आग लगने के सही कारणों का पता जांच के बाद ही चल सकेगा। फिलहाल प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आग की गंभीरता को देखते हुए फायर ब्रिगेड की चार से पांच गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने तत्काल मोर्चा संभालते हुए आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। पुलिस टीम भी मौके पर मौजूद रही और आसपास के लोगों को सुरक्षित दूरी पर रखा गया।

इलाके में मचा हड़कंप

घटना के बाद MG रोड और आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार दूर तक दिखाई दे रहा था। स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौके पर जमा हो गए। राहत की बात यह रही कि शुरुआती जानकारी के अनुसार किसी जनहानि की सूचना नहीं है। फिलहाल आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं। आग बुझने के बाद दुकान में हुए नुकसान का आकलन किया जाएगा। प्रशासन और फायर विभाग की टीम स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।

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Updated on:

11 Jun 2026 01:54 pm

Published on:

11 Jun 2026 01:03 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Breaking News: रायपुर में ऑटोमोबाइल दुकान में लगी भीषण आग, दूर-दूर तक दिखा धुएं का गुबार, VIDEO

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