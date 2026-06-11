Breaking News: रायपुर में ऑटोमोबाइल दुकान में लगी भीषण आग, दूर-दूर तक दिखा धुएं का गुबार, VIDEO

Breaking News: छत्तीसगढ़ के रायपुर के MG रोड स्थित एक ऑटोमोबाइल शॉप में बुधवार को अचानक भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना मौदहापारा थाना क्षेत्र की है। आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि आग जया ऑटोमोबाइल नामक दुकान में लगी। आग की लपटें और धुआं दूर तक दिखाई देने लगा, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी रहीं। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।