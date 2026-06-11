Chhattisgarh Monsoon: 11 जून से बढ़ेगी बारिश की गतिविधियां, पर्यावरणीय बदलाव से गायब हुई लोकल बारिश, किसानों की चिंता बढ़ी

मौसम विभाग का अनुमान है कि 11 जून से प्रदेश में बारिश का दायरा बढ़ सकता है। जैसे ही मानसून प्रदेश में सक्रिय होगा, व्यापक बारिश के आसार बनेंगे, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी। फिलहाल, मानसून के आने में हो रही देरी और बारिश की कमी ने किसानों और आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। आमजन अब भीषण गर्मी और उमस से निजात पाने के लिए मानसूनी बादलों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, मानसून की पहली व्यापक बारिश ही प्रदेश को लू के थपेड़ों और उमस से पूरी तरह मुक्त कर पाएगी।