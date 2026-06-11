Chhattisgarh Monsoon Update: आखिर कब आएगा मानसून? मौसम विभाग की नई तारीख ने बढ़ाया सस्पेंस, जानें वजह

अगले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में गरज-चमक के साथ 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की है। वहीं अगले दो दिनों में हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में शंकरगढ़, मंदिर हसौद और खरोरा में 10-10 मिमी बारिश दर्ज की गई। प्रदेश के अन्य कुछ स्थानों पर भी हल्की बारिश हुई।