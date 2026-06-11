11 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Chhattisgarh Monsoon Update: आखिर कब आएगा मानसून? मौसम विभाग की नई तारीख ने बढ़ाया सस्पेंस, जानें वजह

Monsoon In Chhattisgarh: मानसून 3-4 दिनों में बस्तर संभाग में पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग रोज मानसून पहुंचने की तारीख बढ़ा रहा है। ऐसा सिस्टम के कारण हो रहा है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

image

पीलूराम साहू

Jun 11, 2026

monsoon in chhattisgarh, pre monsoon in chhattisgarh, monsoon in chhattisgarh 2026, monsoon news in chhattisgarh

Monsoon will arrive in Bastar division in 3-4 days (मानसून अपडेट: Photo - Patrika)

रायपुर@पीलूराम साहू। Monsoon 2026: राजधानी में बुधवार की शाम अंधड़ के साथ हल्की बारिश हुई। इस दौरान कई इलाकों में बिजली बंद रही। जीई रोड में कई पोस्टर व होर्डिंग फट गए। हवा की गति 50 किमी प्रति घंटे के आसपास थी। गुरुवार को भी रायपुर में अंधड़ के साथ हल्की बारिश हो सकती है।

रायपुर में बुधवार को हल्के बादल छाए थे। शाम साढ़े 6 बजे के आसपास तेज हवा चली। इस दौरान हल्की बारिश भी हुई। हालांकि हल्की बारिश होने के बाद उमस बढ़ गई है। इससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। पिछले 24 घंटे में अंबिकापुर में 2, कापू, रघुनाथनगर, लखनपुर, छुरा, बतौली, सरिया व कुसमी में एक-एक सेमी पानी गिरा।

राजधानी में बीती रात 5.4 मिमी बारिश हुई। पेंड्रारोड व जगदलपुर में हल्की बारिश हुई। कई स्थानों पर बूंदाबांदी हुई है। बारिश नहीं होने के कारण प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर तीखी गर्मी पड़ रही है। उमस ने और परेशानी बढ़ा दी है।

मानसून 3-4 दिनों में बस्तर संभाग में पहुंचने की संभावना

मौसम विज्ञानियों के अनुसार जून में उमस रहती है। प्री मानसून बारिश भी व्यापक नहीं होने के कारण लोगों को राहत नहीं मिल रही है। मानसून (Monsoon 2026) 3-4 दिनों में बस्तर संभाग में पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग रोज मानसून (Monsoon) पहुंचने की तारीख बढ़ा रहा है। ऐसा सिस्टम के कारण हो रहा है।

60km प्रति घंटे तक चल सकती है तेज हवा

अगले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में गरज-चमक के साथ 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की है। वहीं अगले दो दिनों में हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में शंकरगढ़, मंदिर हसौद और खरोरा में 10-10 मिमी बारिश दर्ज की गई। प्रदेश के अन्य कुछ स्थानों पर भी हल्की बारिश हुई।

उत्तर छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान 2°C तक बढ़ा

पिछले 24 घंटों में उत्तर छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान 2°C तक बढ़ा है। सबसे ज्यादा 43.5°C राजनांदगांव में दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान 23.4°C अंबिकापुर में रिकॉर्ड किया गया। रायपुर के अधिकांश इलाकों में आज आंशिक बादल छाए रहेंगे, उमस भी जारी रहेगी।

Monsoon Update: मानसून पर बड़ा अपडेट, 11 जून से बदलेगा छत्तीसगढ़ का मौसम, बारिश-आंधी का अलर्ट जारी

ये भी पढ़ें
monsoon in chhattisgarh, pre monsoon in chhattisgarh, monsoon in chhattisgarh 2026, monsoon news in chhattisgarh

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

11 Jun 2026 07:07 am

Published on:

11 Jun 2026 07:03 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Chhattisgarh Monsoon Update: आखिर कब आएगा मानसून? मौसम विभाग की नई तारीख ने बढ़ाया सस्पेंस, जानें वजह

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

रायपुर में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने 2 साल के मासूम को कुचला, मौके पर ही मौत

Road Accident
रायपुर

रायपुर रेलवे स्टेशन पर चाय घोटाला! नापतौल विभाग ने फर्म पर ठोका 40 हजार का जुर्माना, रेलवे अब भी खामोश

Raipur Railway Station Tea Scam, IRCTC Cup Scam, Raipur Railway Tea Fraud, IRCTC Logo Cup Controversy, Railway Tea Overcharging Scam, Raipur Station Tea Scam, IRCTC Tea Cup Scam, Railway Passenger Fraud Case
रायपुर

अंधेरे में डूबा रायपुर-बिलासपुर हाईवे! बंद मिलीं 99 प्रतिशत स्ट्रीट लाइटें, हर रात जान जोखिम में डाल रहे यात्री

Chhattisgarh Highway News
रायपुर

CCPL 2026 : कप्तान शशांक चंद्राकर का शानदार शतक, बस्तर बाइसन्स 88 रन से जीती

CCPL 2026
रायपुर

Chhattisgarh Promotion List: प्रमोशन की बहार! राज्य प्रशासनिक सेवा के 83 अधिकारियों को मिला नया दर्जा, देखें List

Chhattisgarh Promotion List
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.