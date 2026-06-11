Raipur Water Crisis: रायपुर में आज शाम नहीं होगी पानी की सप्लाई, ये 42 इलाके होंगे प्रभावित

Water Supply Close: राजधानी के कई इलाकों में गुरुवार की शाम पेयजल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा रावणभाठा उपकेंद्र में 33 केवी फीडर के संधारण कार्य के चलते नगर निगम के 80 एमएलडी, न्यू 80 एमएलडी और 150 एमएलडी फिल्टर प्लांटों का संचालन बंद रहेगा। इसके कारण इन प्लांटों से जुड़़ी 42 टंकियों से शाम की जलापूर्ति नहीं हो सकेगी। निगम के अनुसार रावणभाठा उपकेंद्र में 33 केवी लाइन के 10 पोल स्ट्रक्चर के बीच डाली गई भूमिगत केबल को मुख्य लाइन से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। इसके चलते 11 जून को इंटेकवेल और फिल्टर प्लांट बंद रहेंगे, जिससे जल उत्पादन प्रभावित होगा।