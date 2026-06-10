अंधेरे में डूबा रायपुर-बिलासपुर हाईवे! बंद मिलीं 99 प्रतिशत स्ट्रीट लाइटें, हर रात जान जोखिम में डाल रहे यात्री

करीब डेढ़ घंटे का सफर तय कर पत्रिका की टीम सिमगा पहुंची। इस दौरान रास्ते में सिलतरा, धरसीवां, चरौदा, तरपोंगी, सोमनाथ व सिमगा तक प्रमुख जगहों के पास बने ओवरब्रिज पर लाइट के खंभे तो लगे हैं, लेकिन इसमें बल्ब नहीं जल रहा था। कई जगहों पर तो खंभे भी नही हैं। इस पड़ताल के दौरान सिर्फ दो ब्रिज पर राहत की लाइट दूर से तो नजर आई। पर पास आते ही इनकी भी आधी लाइटें बंद मिलीं। इससे अब विभाग की कार्यप्रणाली और निरीक्षण को लेकर सवाल उठने लगे हैं। पत्रिका ने जब फोन के माध्यम से एनएचएआई के जिम्मेदार अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने फोन नहीं उठाया और मैसेज का भी जवाब नहीं दिया।