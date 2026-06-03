3 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CGPSC Recruitment Scam: रायपुर और भिलाई में ED की छापामार कार्रवाई, खंगाले जा रहे दस्तावेज

CGPSC Recruitment Scam: भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और आर्थिक पहलुओं की पड़ताल के लिए की जा रही इस कार्रवाई से मामले में नए खुलासों की संभावना जताई जा रही है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Jun 03, 2026

CGPSC recruitment scam

रायपुर और भिलाई में ED की दबिश (Photo Patrika)

CGPSC Recruitment Scam: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित CGPSC भर्ती घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रायपुर और भिलाई समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की है। सुबह से जारी इस कार्रवाई में ईडी की टीम दस्तावेजों, डिजिटल रिकॉर्ड और वित्तीय लेन-देन से जुड़े साक्ष्यों की जांच कर रही है। भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और आर्थिक पहलुओं की पड़ताल के लिए की जा रही इस कार्रवाई से मामले में नए खुलासों की संभावना जताई जा रही है।

CGPSC Recruitment Scam: रायपुर में महिला अधिकारी ने निवास पर दबिश

भर्ती घोटाला में पूर्व परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक के रायपुर स्थित निवास में भी दबिश दी गई है। सुबह से ED की टीम रायपुर-भिलाई में जांच पड़ताल कर रही है। वहीं भिलाई के सेक्टर-10 स्थित पूर्व CGPSC सचिव जीवन किशोर ध्रुव (जेके ध्रुव) के निवास पर सुबह से छापेमारी की कार्रवाई जारी है।

जेके धुव्र के घर दबिश

मौके पर ED अधिकारियों के साथ सीआरपीएफ के जवान भी तैनात हैं। वहीं भिलाई में सीबीआई ने पूर्व सचिव जेके धुव्र के यहां दबिश दी है। ध्रुव के भिलाई सेक्टर-10 में भी सीबीआई की कार्रवाई चल रही है। प्रकरण में ज्यादातर आरोपियों की जमानत हो चुकी है। मगर मुख्य आरोपी टामन सिंह सोनवानी अभी जेल में हैं।

सफेद रंग की इनोवा में पहुंची टीम

प्रवर्तन निदेशालय ED की टीम चार सफेद रंग की इनोवा वाहनों में सवार होकर सुबह करीब 6 बजे इस्पात नगरी भिलाई पहुंची। इसके बाद टीम ने सेक्टर-10, स्ट्रीट नंबर-44 स्थित जेके ध्रुव के निवास पर जांच शुरू की। सूत्रों के मुताबिक, छापेमारी में आधा दर्जन से अधिक ED अधिकारी शामिल हैं। जांच एजेंसी घर के भीतर मौजूद दस्तावेजों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और वित्तीय लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीआरपीएफ जवानों को भी तैनात किया गया है।

घर के भीतर मौजूद रिकॉर्ड की जांच क

जांच एजेंसी घर के भीतर मौजूद दस्तावेजों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और वित्तीय लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीआरपीएफ जवानों को भी तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई CGPSC भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में की जा रही है। इस मामले में पहले भी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा जेके ध्रुव के निवास पर छापेमारी की गई थी। अब प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग और आर्थिक अनियमितताओं के पहलुओं की जांच कर रहा है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

03 Jun 2026 01:04 pm

Published on:

03 Jun 2026 12:38 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CGPSC Recruitment Scam: रायपुर और भिलाई में ED की छापामार कार्रवाई, खंगाले जा रहे दस्तावेज

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

IAS Officer Death: छत्तीसगढ़ के पूर्व आईएएस अधिकारी का निधन, रायपुर एम्स में ली अंतिम सांस, दौड़ी शोक की लहर

IAS Officer Death
रायपुर

नई रेल लाइन के लिए छत्तीसगढ़ के इन 16 गांवों से ली जाएगी जमीन, प्रशासन ने 30 दिन का दिया समय

Railway Project
रायपुर

CCPL Season 3: बॉलीवुड एक्ट्रेस मौनी रॉय आज रायपुर में बिखेरेगी जलवा, धूम-धड़ाम क्रिकेट का होगा आगाज, एंट्री ​फ्री

CCPL Season 3
रायपुर

Consumer Forum Verdict: उपभोक्ता फोरम का बड़ा फैसला, राइस मिल को मिलेगा 1.03 करोड़ रुपये, जानें पूरा मामला

Consumer Forum Verdict
रायपुर

Chhattisgarh Bus Fare Hike: क्या बढ़ने वाला है बस किराया? सरकार ने बस मालिकों को दी बड़ी चेतावनी, जल्द होगा फैसला

Chhattisgarh Bus Fare Hike
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.