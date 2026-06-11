रायपुर रेलवे स्टेशन पर चाय घोटाला! नापतौल विभाग ने फर्म पर ठोका 40 हजार का जुर्माना, रेलवे अब भी खामोश

रायपुर@हिमांशु शर्मा। Raipur Railway Station Tea Scam: रायपुर रेलवे स्टेशन पर चाय-कॉफी बिक्री में लंबे समय से चल रहे कप घोटाले का खुलासा होने के बाद नापतौल विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच में मानक से कम क्षमता वाले कपों के उपयोग की पुष्टि होने पर गुढ़ियारी स्थित आदित्य पेपर फर्म और उसके एक पार्टनर पर 20-20 हजार रुपए, कुल 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अब विभाग जब्त किए गए कपों के नष्टीकरण की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है।