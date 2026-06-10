CCPL 2026 : कप्तान शशांक चंद्राकर का शानदार शतक, बस्तर बाइसन्स 88 रन से जीती

छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग (CCPL 2026) के तीसरे संस्करण में 10 जून को बस्तर बाइसन्स और रायगढ़ लायंस के बीच मुकाबला हुआ। कप्तान शशांक चंद्राकर के शानदार शतक (Century) की बदौलत बस्तर बाइसन्स ने रायगढ़ लायंस को 88 रन से हरा दिया। शशांक चंद्राकर प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए।

छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ द्वारा शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम नवा रायपुर (Shaheed Veer Narayan Singh International Cricket Stadium Nava Raipur) में 3 जून से 14 जून तक छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग (सीसीपीएल) का आयोजन किया गया है। सीज़न 3 का पहला मैच बस्तर बाइसन्स (Bastar Bisons) और रायगढ़ लायंस के बीच खेला गया। बस्तर बाइसन्स ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाज़ी करने का फ़ैसला किया।