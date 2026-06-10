CCPL 2026: बारिश ने ​क्रिकेट मैच में डाला खलल, रायपुर राइनोज 2 विकेट से हारी

पहले बैटिंग करते हुए रायपुर राइनोज़ (Raipur Rhinos) ने 19.1 ओवर में 6 विकेट खोकर 180 रन बनाए। रायपुर राइनोज़ के लिए कप्तान अमनदीप खरे ने 60 रन, अमित कुमार यादव ने 52 रन और हर्ष शर्मा ने 31 रन बनाए। 20वें ओवर की पहली गेंद के बाद बारिश (Rain) होने की वजह से मैच रोक दिया गया। रायगढ़ लायंस के लिए प्रवीण कुमार यादव ने 3 विकेट लिए।