CCPL 2026: सरगुजा टाइगर्स ने 18 रन से मैच जीता

205 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी बस्तर बाइसन्स (Bastar Bisons) 20 ओवर में 7 विकेट खोकर सिर्फ़ 186 रन ही बना पाई। बस्तर बाइसन्स के लिए राहुल प्रधान ने 75 रन और अनुज तिवारी ने 50 रन बनाए। सरगुजा टाइगर्स के लिए तेज गेंदबाज वासुदेव बरेठ ने 3 विकेट लिए, जबकि हर्ष यादव और स्नेहिल चड्ढा ने 2-2 विकेट लिए।