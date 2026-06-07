7 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CCPL 2026: सरगुजा टाइगर्स ने 18 रन से मैच जीता

छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग के सीजन 3 में रविवार को खेले गए पहले मुकाबले में बस्तर बाइसन्स को हार का सामना करना पड़ा। वासुदेव बरेठ प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Jun 07, 2026

CCPL

छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग (CCPL 2026) के तीसरे संस्करण में 7 जून को पहला मैच सरगुजा टाइगर्स और बस्तर बाइसन्स के बीच खेला गया। सरगुजा टाइगर्स ने कप्तान आशुतोष सिंह के अर्धशतक (52 रन) और तेज गेंदबाज वासुदेव बरेठ के ऑलराउंड प्रदर्शन (22 रन और 3 विकेट) की बदौलत बस्तर बाइसन्स को 18 रनों से हरा दिया।

छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ (Chhattisgarh State Cricket Sangh) द्वारा शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम नवा रायपुर में 3 जून से छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग (सीसीपीएल) के तीसरे एडिशन का आयोजन किया जा रहा है।

सीसीपीएल (Chhattisgarh Cricket Premier League) सीजन 3 के रविवार को खेले गए पहले मैच में बस्तर बाइसन्स ने टॉस जीता और पहले फ़ील्डिंग करने का फ़ैसला किया। पहले बैटिंग करते हुए सरगुजा टाइगर्स (Surguja Tigers) ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 204 रन का बड़ा स्कोर बनाया।

सरगुजा टाइगर्स के लिए ओपनर बैटर आशुतोष सिंह (Ashutosh Singh) ने 52 रन बनाए। उनके अलावा रितेश साहू ने 42 रन, आनंद राव ने 41 रन, सानिध्य हुरकत ने 27 रन और वासुदेव बरेठ ने 22 रन बनाए। बस्तर बाइसन्स के लिए विजय यादव ने 3 विकेट और देव आदित्य सिंह, उत्कर्ष तिवारी व अब्दुल अनस खान ने 1-1 विकेट लिए।

205 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी बस्तर बाइसन्स (Bastar Bisons) 20 ओवर में 7 विकेट खोकर सिर्फ़ 186 रन ही बना पाई। बस्तर बाइसन्स के लिए राहुल प्रधान ने 75 रन और अनुज तिवारी ने 50 रन बनाए। सरगुजा टाइगर्स के लिए तेज गेंदबाज वासुदेव बरेठ ने 3 विकेट लिए, जबकि हर्ष यादव और स्नेहिल चड्ढा ने 2-2 विकेट लिए।

सरगुजा टाइगर्स ने 18 रन से मैच जीता। इस जीत से सरगुजा टाइगर्स को 2 अंक मिले। ऑलराउंड प्रदर्शन पर वासुदेव बरेठ को प्लेयर ऑफ़ द मैच (Player of The Match) चुना गया।

LPG Price Hike: घरेलू गैस सिलेंडर के बढ़े दाम, छत्तीसगढ़ में 1000 रुपए के पार

ये भी पढ़ें
LPG Price Hike

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Naya raipur

रायपुर

Sports News

Sports news In Hindi

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

07 Jun 2026 11:06 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CCPL 2026: सरगुजा टाइगर्स ने 18 रन से मैच जीता

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

रायपुर SP का बड़ा एक्शन, महिला उत्पीड़न केस में लापरवाही पर SI को किया सस्पेंड

Police Officer Suspended
रायपुर

Cabinet Meeting: साय कैबिनेट पर बड़ा अपडेट, इन अहम विषयों पर सरकार ले सकती है फैसला

sai cabinet Ministers
रायपुर

रील कल्चर नहीं, रियल लाइफ से जन्मेगा साहित्य, पत्रिका इंटरव्यू में आलोक श्रीवास्तव ने कही बड़ी बात

Aalok Shrivastav interview
Patrika Special News

1.60 करोड़ की लागत से बदलेगा रायपुर कलेक्ट्रेट का स्वरूप, कई विभाग होंगे शिफ्ट

Raipur Collectorate Renovation
रायपुर

अवैध खनन पर पट्टे होंगे रद्द, छत्तीसगढ़ खनिज विभाग का बड़ा फैसला, लगेगा भारी जुर्माना

Chhattisgarh News
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.