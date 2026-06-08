CCPL 2026: बिलासपुर बुल्स ने रायगढ़ लायंस को 4 विकेट से हराया

छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग (CCPL 2026) के तीसरे संस्करण में 7 जून को दूसरा मैच बिलासपुर बुल्स और रायगढ़ लायंस के बीच खेला गया। बिलासपुर बुल्स के विकल्प तिवारी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक (59 रन) लगाया। बिलासपुर बुल्स ने दिए गए लक्ष्य को 19वें ओवर में ही हासिल कर मैच 4 विकेट से जीत लिया।