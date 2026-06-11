रायपुर में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने 2 साल के मासूम को कुचला, मौके पर ही मौत

हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन को घटनास्थल पर छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलते ही धरसींवा पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा ट्रक को जब्त कर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उसकी तलाश की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि फरार चालक को जल्द गिरफ्तार किया जा सके।