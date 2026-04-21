CG News: बैगा अंचल में बूंद-बूंद के लिए जंग, झिरिया’ के मटमैले पानी से बुझ रही प्यास

कबीरधाम जिले के सुदूर वनांचल में बसे बैगा आदिवासियों के लिए यह गर्मी केवल मौसम की मार नहीं, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई बन गई है। विकास के तमाम दावों के बीच, कवर्धा का बैगा अंचल आज एक-एक घूंट पानी के लिए तरस रहा है। यहां पानी केवल जरूरत नहीं, बल्कि एक ऐसी दैनिक जद्दोजहद है, जिसने महिलाओं, बुजुर्गों और मासूम बच्चों का बचपन पहाड़ियों और जंगलों के रास्तों में कैद कर दिया है।