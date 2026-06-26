नवा रायपुर बनेगा नया IT हब! निवेश, तकनीक और रोजगार को मिल रही रफ्तार, जानें बदलते छत्तीसगढ़ की नई कहानी

Chhattisgarh Breaking News: छत्तीसगढ़ अब खनिज संपदा वाले राज्य से आगे बढ़कर तेजी से विकसित होते औद्योगिक केंद्र के रूप में पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में लागू नई औद्योगिक नीति (2024-2030) ने राज्य के आर्थिक विकास को नई दिशा दी है। इस नीति का फोकस निवेश, तकनीक और रोजगार पर है। उद्योगों को प्रोत्साहन, आसान प्रक्रियाओं और बेहतर सुविधाओं के कारण राज्य में निवेश का माहौल मजबूत हुआ है। इससे नए उद्योगों की स्थापना और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिल रहा है।