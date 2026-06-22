रायपुर की IAS बेटी श्रद्धा शुक्ला का कैडर ट्रांसफर, केंद्र की नीति के तहत हुआ बदलाव

IAS Shraddha Shukla: IAS श्रद्धा शुक्ला का कैडर बदलकर मध्यप्रदेश किया गया(photo-patrika)
IAS Shraddha Shukla: छत्तीसगढ़ के रायपुर की बेटी और 2022 बैच की आईएएस अधिकारी श्रद्धा शुक्ला का कैडर बदलकर अब मध्यप्रदेश कर दिया गया है। इससे पहले वह तेलंगाना कैडर में पदस्थ थीं। केंद्र सरकार की कॉमन कैडर नीति के तहत यह बदलाव किया गया है। विवाह के बाद उन्होंने अपने पति के साथ एक ही राज्य में सेवाएं देने के लिए मध्यप्रदेश कैडर का विकल्प चुना था। अब श्रद्धा शुक्ला मध्यप्रदेश में प्रशासनिक जिम्मेदारी संभालेंगी। उनके कैडर परिवर्तन की चर्चा प्रशासनिक हलकों में भी हो रही है।
जानकारी के अनुसार, IAS श्रद्धा शुक्ला ने विवाह के बाद अपने पति के साथ एक ही राज्य में सेवाएं देने का विकल्प चुना था। इसके तहत उन्होंने मध्यप्रदेश कैडर का चयन किया। केंद्र सरकार की नीति के अनुसार पति-पत्नी दोनों अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को संभव होने पर एक ही राज्य में पदस्थापना देने का प्रयास किया जाता है।
श्रद्धा शुक्ला का विवाह कुछ महीने पहले मध्यप्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी ऐश्वर्या वर्मा से हुआ था। विवाह के बाद दोनों अधिकारियों को एक ही राज्य में सेवाएं देने का अवसर मिल सके, इसी उद्देश्य से कैडर परिवर्तन की प्रक्रिया अपनाई गई। इसके बाद उनका कैडर तेलंगाना से बदलकर मध्यप्रदेश आवंटित कर दिया गया।
श्रद्धा शुक्ला के कैडर बदलाव की खबर के बाद रायपुर और प्रशासनिक गलियारों में इसकी चर्चा शुरू हो गई है। इसे अखिल भारतीय सेवाओं में लागू कॉमन कैडर व्यवस्था का हिस्सा माना जा रहा है। इस व्यवस्था का उद्देश्य पति-पत्नी दोनों अधिकारियों को पारिवारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक ही राज्य में सेवा का अवसर उपलब्ध कराना है।
IAS श्रद्धा शुक्ला रायपुर से जुड़ी हुई हैं। वह कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला की पुत्री हैं। अब मध्यप्रदेश कैडर मिलने के बाद वह नई जिम्मेदारी के साथ प्रशासनिक सेवाएं देंगी।
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