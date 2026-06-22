रायपुर की IAS बेटी श्रद्धा शुक्ला का कैडर ट्रांसफर, केंद्र की नीति के तहत हुआ बदलाव

IAS Shraddha Shukla: छत्तीसगढ़ के रायपुर की बेटी और 2022 बैच की आईएएस अधिकारी श्रद्धा शुक्ला का कैडर बदलकर अब मध्यप्रदेश कर दिया गया है। इससे पहले वह तेलंगाना कैडर में पदस्थ थीं। केंद्र सरकार की कॉमन कैडर नीति के तहत यह बदलाव किया गया है। विवाह के बाद उन्होंने अपने पति के साथ एक ही राज्य में सेवाएं देने के लिए मध्यप्रदेश कैडर का विकल्प चुना था। अब श्रद्धा शुक्ला मध्यप्रदेश में प्रशासनिक जिम्मेदारी संभालेंगी। उनके कैडर परिवर्तन की चर्चा प्रशासनिक हलकों में भी हो रही है।