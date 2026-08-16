सरकार का बड़ा फैसला, छत्तीसगढ़ में 50 सुपरवाइजर पदों पर होगी सीधी भर्ती, वित्त विभाग ने दी मंजूरी

जानकारी के मुताबिक, महिला एवं बाल विकास विभाग के संचालनालय की ओर से पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए शासन से अनुमति मांगी गई थी। विभागीय स्तर पर प्रस्ताव को आगे बढ़ाया गया और मंत्री के निर्देश के बाद प्रक्रिया में तेजी लाई गई। इसके बाद 13 अगस्त 2026 को वित्त विभाग ने 50 पर्यवेक्षक पदों पर भर्ती के लिए अपनी सहमति दे दी। वित्तीय एवं प्रशासकीय स्तर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब इन पदों पर भर्ती की आगामी प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है।