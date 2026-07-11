Election Mission 2028: ‘मुंह में मिश्री, सिर पर बर्फ रखो’… CM साय ने कार्यकर्ताओं को दिए 4 मंत्र, जानिए क्या है जीत का फॉर्मूला

मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानते हैं और 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को मूलमंत्र मानते हुए काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा के 61 लाख प्राथमिक सदस्य है जिसमें से आप लोगों को यह दायित्व मिला है। उन्होंने 2023 के चुनाव में मोदी की गारंटी में किए वादों की चर्चा करते हुए कहा, मोदी की गांरटी के अधिकतर वादों को हमने पूरा कर दिया है। हमें जनता तक केन्द्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जाना है और योजनाओं को लाभ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को मिले, इस दिशा में काम करना है।