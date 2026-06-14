छत्तीसगढ़ में नए धान खरीदी केंद्र का होगा निर्माण, CM विष्णु देव साय ने किए कई बड़े ऐलान

CM साय ने की बड़ी घोषणाएं (photo source- Patrika)
Chhattisgarh Govt: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय रविवार को एक दिवसीय प्रवास पर जांजगीर-चांपा जिले पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नवागढ़ विकासखंड के पोड़ी (राछा) में आयोजित सत्य निज नाम सत्संग सम्मेलन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, स्थानीय नागरिक, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। साथ ही विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को कई सौगातें भी दीं। मुख्यमंत्री की घोषणाओं को लेकर स्थानीय लोगों में उत्साह देखने को मिला।
सत्संग सम्मेलन में पहुंचे मुख्यमंत्री
पोड़ी (राछा) में आयोजित सत्य निज नाम सत्संग सम्मेलन आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण आयोजन माना जाता है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कार्यक्रम में शामिल होकर संतों का आशीर्वाद लिया और उपस्थित लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के हर क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है।
रामसागर तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए 50 लाख रुपए
मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण रामसागर तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए 50 लाख रुपए की स्वीकृति देने की घोषणा की। इस राशि से तालाब परिसर का विकास, सौंदर्यीकरण और आवश्यक अधोसंरचनात्मक कार्य किए जाएंगे। स्थानीय लोगों का मानना है कि इससे न केवल तालाब का संरक्षण होगा, बल्कि क्षेत्र में पर्यटन और सामाजिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
महिलाओं के लिए बनेगा आजीविका भवन
महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने माताओं और बहनों के लिए आजीविका भवन निर्माण की घोषणा भी की। यह भवन स्वयं सहायता समूहों और महिला समूहों के लिए गतिविधियों का केंद्र बनेगा। यहां महिलाओं को प्रशिक्षण, रोजगार उन्मुख गतिविधियों और स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। इससे ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।
साहू समाज भवन के लिए 15 लाख रुपए की घोषणा
मुख्यमंत्री ने सामाजिक और सामुदायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए साहू समाज भवन निर्माण हेतु 15 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। समाज के लोगों ने लंबे समय से भवन निर्माण की मांग की थी। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से समाज के लोगों में खुशी का माहौल देखा गया।
Janjgir Development News: नवागढ़ में बनेगा नया पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस
क्षेत्र में प्रशासनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने नवागढ़ में नए लोक निर्माण विभाग (PWD) रेस्ट हाउस भवन के निर्माण की घोषणा की। इस रेस्ट हाउस के बनने से क्षेत्र में आने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य आगंतुकों को बेहतर आवासीय सुविधा उपलब्ध होगी। इससे प्रशासनिक कार्यों के संचालन में भी सुविधा होगी।
किसानों को मिली बड़ी सौगात, बनेगा नया धान खरीदी केंद्र
मुख्यमंत्री की घोषणाओं में सबसे महत्वपूर्ण घोषणा नवागढ़ में नए धान खरीदी केंद्र भवन के निर्माण की रही। यह घोषणा क्षेत्र के किसानों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। धान खरीदी के दौरान किसानों को अक्सर केंद्रों में जगह, भंडारण और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नए भवन के निर्माण से धान खरीदी व्यवस्था अधिक व्यवस्थित और सुविधाजनक हो सकेगी। स्थानीय किसानों ने मुख्यमंत्री के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुविधा दोनों बढ़ेंगी।
विकास और जनकल्याण पर सरकार का फोकस
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार विकास और जनकल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। प्रदेश के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों तक विकास की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, कृषि और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में सरकार तेजी से कार्य कर रही है, ताकि प्रदेश के सभी वर्गों को विकास का लाभ मिल सके।
क्षेत्रवासियों ने जताया आभार
मुख्यमंत्री की घोषणाओं के बाद कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों ने उनका आभार व्यक्त किया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कहा कि इन विकास कार्यों के पूरा होने से क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी। विशेष रूप से धान खरीदी केंद्र, आजीविका भवन और तालाब सौंदर्यीकरण जैसी घोषणाओं को क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आने वाले समय में इन परियोजनाओं के धरातल पर उतरने के बाद क्षेत्रवासियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है।
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