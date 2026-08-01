Terrorist Attack: पापा, पापा बोलना सीख रहा था बेटा, आतंकियों ने मासूम के सामने ही पिता को मारी गोली, सक्ती के परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

Sakti family tragedy: छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले से मजदूरी करने कश्मीर गए दीपक को आतंकियों ने नाम पूछकर गोली मार दी। जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में शुक्रवार शाम हुए आतंकी हमले में दीपक की मौत हो गई। मालखरौदा विकासखंड अंतर्गत बुंदेली गांव का रहने वाला दीपक घर का एकलौता कमाने वाला था। पिता के निधन के बाद ही उसी के ऊपर घर की जिम्मेदारी थी। उसका एक साल का बेटा भी है। मासूम पापा, पापा बोलना सीख ही रहा था। वहीं इस घटना में अब सिर से पिता को साया उठा गया।