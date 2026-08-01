Kulgam Terror Attack: कुलगाम आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के 21 साल के युवक की मौत, CM साय ने जताया गहरा दुख

Kulgam Terror Attack: जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में शुक्रवार रात हुए आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के 21 वर्षीय युवक दीपक रात्रे की मौत हो गई। इस घटना के बाद उनके पैतृक गांव बुंदेली और ननिहाल हरदीडीह समेत पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जताई है। वहीं हमले में एक अन्य श्रमिक घायल हुआ है, जिसका स्थानीय अस्पताल में उपचार जारी है।