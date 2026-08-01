LPG Cylinder Price Update: आज से कमर्शियल सिलेंडर हुआ सस्ता! जानिए छत्तीसगढ़ में क्या हैं नए रेट

LPG Cylinder Price Update: छत्तीसगढ़ समेत कई जिलों में अगस्त महीने की शुरुआत एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए मिली-जुली खबर लेकर आई है। तेल विपणन कंपनियों ने 1 अगस्त से एलपीजी सिलेंडर के नए दाम जारी कर दिए हैं। इस बार 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 192 रुपये तक की कटौती की गई है, जिससे होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि, 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है।