LPG Cylinder Price Update: आज से कमर्शियल सिलेंडर हुआ सस्ता! जानिए छत्तीसगढ़ में क्या हैं नए रेट

LPG Cylinder Price Update: आज से कमर्शियल सिलेंडर हुआ सस्ता!(photo-patrika)
LPG Cylinder Price Update: छत्तीसगढ़ समेत कई जिलों में अगस्त महीने की शुरुआत एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए मिली-जुली खबर लेकर आई है। तेल विपणन कंपनियों ने 1 अगस्त से एलपीजी सिलेंडर के नए दाम जारी कर दिए हैं। इस बार 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 192 रुपये तक की कटौती की गई है, जिससे होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि, 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कमी की गई है। नई दरों के अनुसार 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर लगभग 192 रुपये सस्ता हो गया है। इससे होटल, ढाबा, कैटरिंग, बेकरी और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की लागत में कमी आने की उम्मीद है। नई कीमतें आज यानी 1 अगस्त से प्रभावी हो गई हैं।
घरेलू उपभोक्ताओं के लिए फिलहाल कोई राहत नहीं दी गई है। 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत पहले की तरह ही बरकरार रखी गई है। यानी आम उपभोक्ताओं को पुराने रेट पर ही सिलेंडर खरीदना होगा।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए भी बड़ा बदलाव लागू हो गया है। सरकार अब एक वित्तीय वर्ष में केवल चार सिलेंडरों पर 300-300 रुपये की सब्सिडी दे रही है। यदि किसी लाभार्थी ने 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच चार रिफिल ले लिए हैं, तो अगस्त से मिलने वाले सिलेंडर पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। ऐसे उपभोक्ताओं को सामान्य ग्राहकों की तरह पूरी कीमत चुकानी होगी।
यह लगातार दूसरा महीना है जब कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई है। इससे पहले 1 जुलाई को भी कमर्शियल सिलेंडर के दाम घटाए गए थे। दो महीनों में कुल मिलाकर कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में उल्लेखनीय कमी आई है, जिससे व्यापारिक गतिविधियों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
विशेषज्ञों का मानना है कि कमर्शियल सिलेंडर सस्ता होने से होटल, रेस्टोरेंट, फूड स्टॉल और कैटरिंग व्यवसाय की परिचालन लागत कम होगी। वहीं घरेलू उपभोक्ताओं को फिलहाल अगली मूल्य समीक्षा तक इंतजार करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में नई दरें आज से लागू हो चुकी हैं।
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