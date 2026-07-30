छत्तीसगढ़ सरकार की ई-ऑफिस रैंकिंग जारी! जानिए 2026 में किस विभाग ने मारी बाजी, देखें list

Chhattisgarh E-Office Ranking 2026: छत्तीसगढ़ सरकार ने जून 2026 की ई-ऑफिस रैंकिंग जारी कर दी है। फाइल निपटान, रिस्पॉन्स टाइम और समग्र प्रदर्शन के आधार पर तैयार इस सूची में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पहले स्थान पर रहा है। गृह विभाग दूसरे और वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तीसरे स्थान पर हैं। वहीं, उद्योग और लोक निर्माण विभाग ने भी टॉप-10 में जगह बनाई है। राज्य सरकार के अनुसार, ई-ऑफिस प्रणाली प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है।