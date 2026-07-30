BREAKING: खतरे के निशान से ऊपर पहुंची महानदी, शिवरीनारायण में अलर्ट, कई गांवों को खाली करने के निर्देश

बारिश के कारण राजिम शहर और आसपास के क्षेत्रों में भारी जलभराव हुआ है। गरियाबंद, महासमुंद और रायपुर मार्ग सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में पानी भर गया। छुरा रोड स्थित पथर्रा नाले के ऊपर पानी बहने से कई घंटों तक यातायात बाधित रहा। प्रशासन ने लाउडस्पीकर से मुनादी कराकर लोगों को सतर्क किया है और प्रभावितों के लिए मंगल भवन व यादव धर्मशाला में ठहरने की व्यवस्था की है। अंचल के सिधौरी, बरोड़ा, श्यामनगर, तर्रा, पथर्रा, कौंदकेरा, पोखरा सहित दर्जनों गांवों के खेत जलमग्न हो गए हैं। लगातार जलभराव से किसान निंदानाशक दवाइयों का छिडक़ाव नहीं कर पा रहे हैं।