30 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जांजगीर चंपा

BREAKING: खतरे के निशान से ऊपर पहुंची महानदी, शिवरीनारायण में अलर्ट, कई गांवों को खाली करने के निर्देश

Flood threat in Shivrinayan: छत्तीसगढ़ में हो रही लगातार बारिश से नदी नाले खतरे के निशान से उपर बह रहे हैं। इसी के साथ ही अब इससे लगे आसपास के गांवों में बाढ़ का खतरा सता रहा है..
2 min read
Google source verification

जांजगीर चंपा

image

Chandu Nirmalkar

Jul 30, 2026

Flood threat in Shivrinayan

शिवरीनारायण शबरी पुल ( Photo - Patrika )

Mahanadi Flood: बीते सप्ताह से हो रही लगातार बारिश से प्रदेश के सभी नदी, नाले खतरे के निशान से उपर बह रहे हैं। मूसलाधार बारिश से महानदी की धार खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है। जांजगीर चांपा जिले के शिवरीनारायण में अलर्ट जारी हुआ है। (Flood threat in Shivrinayan) वहीं नदी से लगे आसपास के गांवों को खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन की टीम लगातार गांवों पर नजर बनाए रखे हुए हैं। किसी भी हालत में निपटने के लिए टीम तैयार है।

Shivrinayan Flood Alert: कसडोल के रीवा सरार गांव में आई बाढ़

महानदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में अब बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार बलौदा बाजार जिले के कसडोल विकासखंड का रीवा सरार गांव एक बार फिर बाढ़ की चपेट में आ गया है। महानदी का जलस्तर बढ़ने से पूरा गांव चारों ओर से पानी से घिर गया है और टापू जैसी स्थिति बन गई है।

35 ग्रामीणों का बाहरी दुनिया से संपर्क टूटा

महानदी के किनारे बसे इस गांव में करीब 35 लोग रहते हैं। बाढ़ के कारण गांव तक पहुंचने वाले सभी रास्ते जलमग्न हो गए हैं, जिससे ग्रामीणों का तहसील मुख्यालय और आसपास के क्षेत्रों से संपर्क पूरी तरह टूट गया है। लोगों की आवाजाही बंद होने से रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो गया है।

राजिम में त्रिवेणी संगम उफान पर, कई इलाके जलमग्न हुए

लगातार जारी बारिश और सिकासार जलाशय से 15 हजार क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण राजिम का त्रिवेणी संगम उफान पर है। सोंढूर, पैरी और महानदी का जलस्तर तेजी से बढऩे से पंचमुखी कुलेश्वरनाथ महादेव मंदिर का चौराहा डूबने की कगार पर पहुंच गया। बारिश थमने के बाद नेहरू पुल, वीआईपी रोड और लक्ष्मण झूला पर उफनती नदियों और एनीकेट से टकराती लहरों का विहंगम दृश्य देखने हजारों श्रद्धालुओं व पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी।

शहर और आसपास के क्षेत्रों में जलभराव

बारिश के कारण राजिम शहर और आसपास के क्षेत्रों में भारी जलभराव हुआ है। गरियाबंद, महासमुंद और रायपुर मार्ग सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में पानी भर गया। छुरा रोड स्थित पथर्रा नाले के ऊपर पानी बहने से कई घंटों तक यातायात बाधित रहा। प्रशासन ने लाउडस्पीकर से मुनादी कराकर लोगों को सतर्क किया है और प्रभावितों के लिए मंगल भवन व यादव धर्मशाला में ठहरने की व्यवस्था की है। अंचल के सिधौरी, बरोड़ा, श्यामनगर, तर्रा, पथर्रा, कौंदकेरा, पोखरा सहित दर्जनों गांवों के खेत जलमग्न हो गए हैं। लगातार जलभराव से किसान निंदानाशक दवाइयों का छिडक़ाव नहीं कर पा रहे हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

30 Jul 2026 02:06 pm

Published on:

30 Jul 2026 02:06 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / BREAKING: खतरे के निशान से ऊपर पहुंची महानदी, शिवरीनारायण में अलर्ट, कई गांवों को खाली करने के निर्देश

बड़ी खबरें

View All

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Janjgir-champa: मोबाइल में बात करते-करते दुनिया छोड़ दिया 23 साल का युवक, आया था परिवारिक कार्यक्रम में

Janjgir champa news
जांजगीर चंपा

VSK ऐप से ऑनलाइन अटेंडेंस पर वेतन कटौती के आदेश से हड़कंप, छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ ने जताया कड़ा विरोध

Teacher Union Protest
जांजगीर चंपा

Snakebite incident: जांजगीर-चांपा में दर्दनाक हादसा, खाट पर सो रही 8 साल की मासूम को सांप ने डसा, परिजनों में पसरा मातम

Snakebite incident
जांजगीर चंपा

पे-डेटा ट्रांसफर के बदले रिश्वत मांगना पड़ा भारी, 1 लाख रुपए लेते सक्ती के प्रभारी सिविल सर्जन गिरफ्तार

Civil Surgeon Arrested
जांजगीर चंपा

जांजगीर में मोबाइल गेम की लत ने ली किशोर की जान, दो बार सांप ने काटा, फिर भी नहीं छोड़ा फोन

Janjgir Champa News
जांजगीर चंपा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.