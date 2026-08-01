आतंकियों को नहीं छोड़ेंगे… LG मनोज सिन्हा का बड़ा बयान! छत्तीसगढ़ के मजदूरों को जरूर मिलेगा न्याय

दीपक रात्रे की मौत की खबर जैसे ही उनके परिजनों और गांव तक पहुंची, पूरे क्षेत्र में मातम छा गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों ने भी घटना पर दुख जताते हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। वहीं प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि घायल मजदूर का बेहतर इलाज कराया जा रहा है और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर जम्मू-कश्मीर में काम करने वाले बाहरी राज्यों के मजदूरों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।