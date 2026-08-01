Digital Agriculture India: धान बेचने वाले किसानों के लिए बड़ा अपडेट, जांजगीर-चांपा में एग्रीस्टैक पंजीयन नहीं तो नहीं होगी धान खरीदी, जानें

Paddy Purchase AgriStack Mandatory: इन दिनों सरकार के एग्रीस्टेक पंजीयन के नए आदेश को लेकर किसान उहापोह की स्थिति में हैं। दरअसल, जांजगीर-चांपा जिले के सभी भूमिस्वामियों (नंबरदार) को इस साल सरकार ने एग्रीस्टेक में पंजीयन के नाम से संकट में डाल दिया है। क्योंकि भूमिस्वामियों के पर्ची में जितने लोगों (हिस्सेदारों) का नाम है उनके नाम से एग्रीस्टेक किसान पंजीयन कराना जरूरी है। सरकार का यह आदेश किसानों की टेंशन बढ़ा दी है। क्योंकि आज भी 90 फीसदी किसान या भूमिस्वामी जिनके नाम से सोसायटी में धान की बिक्री होती है। उन सभी हिस्सेदारों का एग्रीस्टेक किसान पंजीयन होना जरूरी है।