मेरे परफॉर्म का पैसा नहीं मिला, सिंगर राहगीर का दर्द आया सामने, कहा- रायपुर में मुझे प्यार मिला, लेकिन

इधर, मुंबई निवासी आयोजक अली रुमानी ने भी एक वीडियो पोस्ट कर राहगीर को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आधा पेमेंट कर दिया गया था। चेक देकर कहा गया था कि एक महीने के भीतर भुगतान कर देंगे। महीना होते ही राहगीर ने मुझे बदनाम करने के लिए वीडियो डाल दिया है। पत्रिका से बातचीत में अली ने कहा कि राहगीर को बाकी भुगतान कर दिया गया है और राहगीर ने वीडियो भी डिलीट कर दिया है।