MSME से लेकर AI तक… छत्तीसगढ़ के विकास को मिलेगा बड़ा बूस्ट, जानें क्यों खास है केंद्रीय बजट 2026-27?

उन्होंने बताया कि बजट में MSME और बायोफार्मा सेक्टर के लिए 10 हजार करोड़ रुपये तथा सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए 40 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही माइनिंग आधारित औद्योगिक कॉरिडोर, टेक्सटाइल और केमिकल पार्क की स्थापना से छत्तीसगढ़ का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और मजबूत होगा।