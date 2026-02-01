Budget 2026: बजट पर छत्तीसगढ़ के नेताओं की राय: स्वास्थ्य मंत्री बोले- चिकित्सा क्षेत्र में ऐतिहासिक फैसले, जानिए किसने क्या कहा

विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने केंद्रीय मंत्री निर्माला सीतारमण द्वारा 9वीं बार बजट पेश करने को ऐतिहासिक अवसर बताया। रविवार को देश में दूसरी बार बजट पेश हुआ। पहली बार 1999 में एनडीए सरकार में मंत्री यशवंत सिन्हां ने बजट किया था, जिसके बाद आज दूसरी बार ऐसा अवसर आया। पीएम मोदी के विजन 2047 की दिशा और भारत के लोगों के विकास की दृष्टि से यह दूर्शी बजट है। अधोसंरचना और विकास के संबंध में देश के लिए बड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाया गया है। बजट के प्रमुख तीन बिंदुओ पर फोक्स रहा। इस बजट में कैपेक्स 11 लाख करोड़ से बढ़कर 12 लाख करोड़ हुआ। केंद्रीय बजट से छत्तीसगढ़ को मजबूती मिलेगी।