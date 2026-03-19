जबरन मैनुअल स्केवेंजर्स का काम कराने वालों पर हो कार्रवाई: मुख्यमंत्री

इस दौरान मुख्यमंत्री ने रामकृष्ण केयर अस्पताल के सीवरेज की सफाई के दौरान तीन मजदूरों की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पीड़ित वर्ग को हर संभव सहायता दी जाए। साथ ही घटना के जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की अप्रिय घटना ना होने पाए। मुख्यमंत्री साय ने बुधवार को अनुसूचित जाति विकास विभाग के अंतर्गत हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध तथा उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर भी राज्य अनुश्रवण समिति की बैठक ली। इस मौके पर आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने बताया कि जबरन हाथ से मैला उठाने का कार्य करवाने वाले व्यक्तियों पर ऐक्ट में दंड का भी प्रावधान है, जिसमें एक वर्ष का कारावास अथवा 50 हजार तक जुर्माने का प्रावधान है।