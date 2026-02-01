1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Budget 2026: विदेश में पढ़ाई, इलाज और यात्रा होगी सस्ती… CG के लोगों को मिली बड़ी राहत, जानें क्या है खास

Budget 2026: केंद्रीय बजट 2026-27 छत्तीसगढ़ के छात्रों, मरीजों और ट्रैवलर्स के लिए राहत देने वाला साबित होगा। विदेश में पढ़ाई, मेडिकल खर्च और यात्रा अब पहले से अधिक सस्ती और आसान हो जाएगी।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Feb 01, 2026

Union Budget 2026 (फोटो- पत्रिका)

Union Budget 2026 (फोटो- पत्रिका)

Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। यह उनका लगातार नौवां बजट है और इतिहास में केवल दूसरी बार है कि बजट रविवार को पेश किया गया। इस बजट में विशेष रूप से विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों और विदेश में मेडिकल इलाज कराने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत प्रदान की गई है।

विदेश में पढ़ाई पर टैक्स में कटौती

सरकार ने ‘लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम’ (LRS) के तहत विदेश में शिक्षा और चिकित्सा खर्च पर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) की दर को 5% से घटाकर 2% करने का ऐलान किया। इसका मतलब है कि अब विदेश में शिक्षा या मेडिकल खर्च के लिए पैसा भेजना पहले की तुलना में सस्ता होगा।

उदाहरण के लिए, यदि किसी छात्र की फीस 20 लाख रुपये है, तो पहले उसे 1 लाख रुपये TCS के रूप में देना पड़ता था। अब यह राशि केवल 40 हजार रुपये होगी, यानी 60 हजार रुपये की बचत होगी। इसके लिए PAN होना आवश्यक है; बिना PAN, TCS की राशि दोगुनी हो सकती है। छत्तीसगढ़ के छात्रों और उनके परिवारों के लिए यह राहत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करना और अधिक किफायती हो जाएगा।

मरीजों के लिए बड़ी राहत: कैंसर और मधुमेह की दवाइयाँ सस्ती

केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि मरीजों, विशेषकर कैंसर से पीड़ित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए 17 दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, 7 और दुर्लभ बीमारियों के उपचार में उपयोग होने वाली विशेष दवाओं और औषधियों के व्यक्तिगत आयात पर भी आयात शुल्क से छूट दी जाएगी। इसका सीधा लाभ छत्तीसगढ़ के मरीजों को होगा, जिन्हें अब विदेश से दवाइयाँ सस्ती कीमत पर उपलब्ध होंगी।

विदेश यात्रा पर भी मिली राहत

विदेश यात्रा पर होने वाले खर्चों पर भी TCS दर घटा दी गई है, जिससे ट्रैवलिंग के शौकीनों को किफायती यात्रा का अवसर मिलेगा। हॉलिडे और ट्रैवल पैकेज बुक करने वाले लोगों के लिए यह टैक्स अब पहले की तुलना में कम हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, छोटे व्यापारियों, आउटसोर्सिंग एजेंसियों और फ्रीलांसरों के लिए भी टैक्स नियम सरल किए गए हैं।

केंद्रीय बजट 2026-27 छत्तीसगढ़ के छात्रों, मरीजों और ट्रैवलर्स के लिए राहत देने वाला साबित होगा। विदेश में पढ़ाई, मेडिकल खर्च और यात्रा अब पहले से अधिक सस्ती और आसान हो जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

01 Feb 2026 02:58 pm

Published on:

01 Feb 2026 02:54 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Budget 2026: विदेश में पढ़ाई, इलाज और यात्रा होगी सस्ती… CG के लोगों को मिली बड़ी राहत, जानें क्या है खास
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Budget 2026: केंद्रीय बजट को लेकर क्या बोले CM साय, पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कही ये बड़ी बात

Budget 2026
रायपुर

Budget 2026: शराब से लेकर ट्रेडिंग तक महंगाई का झटका, जानिए छत्तीसगढ़ में क्या सस्ता और क्या हुआ महंगा?

केंद्रीय बजट से छत्तीसगढ़ में असर (photo source- Patrika)
रायपुर

Budget 2026: केंद्रीय बजट से छत्तीसगढ़ को क्या मिला? वित्तमंत्री ने इन 7 जिलों का रखा ध्यान, देखें बड़े ऐलान

Budget 2026
रायपुर

New Income Tax Act: 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा नया इनकम टैक्स एक्ट, छत्तीसगढ़ के टैक्सपेयर्स को कितना होगा फायदा? जानिए

नया इनकम टैक्स 1 अप्रैल से लागू (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

BJP दफ्तर में मंत्री सुनेंगे जनता की शिकायतें और मांगें...

तीन माह के बाद फिर शुरू हुआ सहयोग केंद्र, BJP दफ्तर में मंत्री सुनेंगे जनता की शिकायतें और मांगें...(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.