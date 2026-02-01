Budget 2026: विदेश में पढ़ाई, इलाज और यात्रा होगी सस्ती… CG के लोगों को मिली बड़ी राहत, जानें क्या है खास

उदाहरण के लिए, यदि किसी छात्र की फीस 20 लाख रुपये है, तो पहले उसे 1 लाख रुपये TCS के रूप में देना पड़ता था। अब यह राशि केवल 40 हजार रुपये होगी, यानी 60 हजार रुपये की बचत होगी। इसके लिए PAN होना आवश्यक है; बिना PAN, TCS की राशि दोगुनी हो सकती है। छत्तीसगढ़ के छात्रों और उनके परिवारों के लिए यह राहत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करना और अधिक किफायती हो जाएगा।