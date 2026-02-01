Budget 2026: विदेश में पढ़ाई, इलाज और यात्रा होगी सस्ती… CG के लोगों को मिली बड़ी राहत, जानें क्या है खास

Union Budget 2026 (फोटो- पत्रिका)
Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। यह उनका लगातार नौवां बजट है और इतिहास में केवल दूसरी बार है कि बजट रविवार को पेश किया गया। इस बजट में विशेष रूप से विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों और विदेश में मेडिकल इलाज कराने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत प्रदान की गई है।
सरकार ने ‘लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम’ (LRS) के तहत विदेश में शिक्षा और चिकित्सा खर्च पर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) की दर को 5% से घटाकर 2% करने का ऐलान किया। इसका मतलब है कि अब विदेश में शिक्षा या मेडिकल खर्च के लिए पैसा भेजना पहले की तुलना में सस्ता होगा।
उदाहरण के लिए, यदि किसी छात्र की फीस 20 लाख रुपये है, तो पहले उसे 1 लाख रुपये TCS के रूप में देना पड़ता था। अब यह राशि केवल 40 हजार रुपये होगी, यानी 60 हजार रुपये की बचत होगी। इसके लिए PAN होना आवश्यक है; बिना PAN, TCS की राशि दोगुनी हो सकती है। छत्तीसगढ़ के छात्रों और उनके परिवारों के लिए यह राहत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करना और अधिक किफायती हो जाएगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि मरीजों, विशेषकर कैंसर से पीड़ित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए 17 दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, 7 और दुर्लभ बीमारियों के उपचार में उपयोग होने वाली विशेष दवाओं और औषधियों के व्यक्तिगत आयात पर भी आयात शुल्क से छूट दी जाएगी। इसका सीधा लाभ छत्तीसगढ़ के मरीजों को होगा, जिन्हें अब विदेश से दवाइयाँ सस्ती कीमत पर उपलब्ध होंगी।
विदेश यात्रा पर होने वाले खर्चों पर भी TCS दर घटा दी गई है, जिससे ट्रैवलिंग के शौकीनों को किफायती यात्रा का अवसर मिलेगा। हॉलिडे और ट्रैवल पैकेज बुक करने वाले लोगों के लिए यह टैक्स अब पहले की तुलना में कम हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, छोटे व्यापारियों, आउटसोर्सिंग एजेंसियों और फ्रीलांसरों के लिए भी टैक्स नियम सरल किए गए हैं।
केंद्रीय बजट 2026-27 छत्तीसगढ़ के छात्रों, मरीजों और ट्रैवलर्स के लिए राहत देने वाला साबित होगा। विदेश में पढ़ाई, मेडिकल खर्च और यात्रा अब पहले से अधिक सस्ती और आसान हो जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग