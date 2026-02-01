CG News: चलती ट्रेन में गूंजी किलकारी… वैनगंगा एक्सप्रेस में महिला ने दिया बच्चे को जन्म, ऐसे कराया गया सुरक्षित प्रसव

जानकारी के अनुसार, अंकिता कुमारी (25 वर्ष) अपने पति दिनेश कुमार के साथ महबूबनगर (हैदराबाद) से चाम्पा स्टेशन जा रही थीं। दुर्ग स्टेशन पार करने के बाद ट्रेन के एस-2 कोच में अचानक उन्हें तेज़ प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए टीटीई ईशांत शर्मा ने तुरंत इसकी सूचना वाणिज्य नियंत्रण रायपुर को दी। इस बीच ट्रेन के भिलाई स्टेशन छूटने के कुछ देर बाद ही कोच में महिला की सुरक्षित डिलीवरी हो गई, जिसमें वहां मौजूद यात्रियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और परिवार का हौसला बनाए रखा।