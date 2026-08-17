नवंबर से बंद है DSA मशीन, आंबेडकर अस्पताल में हर महीने 75-80 मरीजों का इलाज प्रभावित

DSA Machine Closed: डॉ. भीमराव आंबेडकर अस्पताल के रेडियो डायग्नोसिस विभाग में लगी डिजिटल सब्सट्रेक्शन एंजियोग्राफी (DSA) मशीन पिछले साल नवंबर से बंद है। मशीन की लाइफ पूरी हो जाने के कारण इसे दोबारा चालू नहीं किया जा सका है। इस मशीन के जरिए ब्रेन से जुड़ी गंभीर और जटिल बीमारियों का इलाज किया जाता था। मशीन बंद होने से हर महीने इलाज कराने वाले करीब 75 से 80 मरीजों पर असर पड़ा है। जरूरी मामलों का उपचार फिलहाल कैथलैब में किया जा रहा है, जबकि कई मरीजों को निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है।