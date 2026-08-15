सुकमा में वाहन नहीं मिला तो जवानों ने कंधे पर उठाई चारपाई, मरीज को पहुंचाया अस्पताल, हो रही तारीफ

बताया जा रहा है कि मरीज की हालत गंभीर थी और उसे जल्द से जल्द इलाज की जरूरत थी। परिवार के सामने सबसे बड़ी परेशानी अस्पताल तक पहुंचने के लिए वाहन की थी। ऐसे समय में DRG जवानों ने स्थिति को समझते हुए बिना किसी देरी के मरीज की मदद करने का फैसला किया। जवानों ने चारपाई को अपने कंधों पर उठाया और मरीज को लेकर पैदल ही अस्पताल की ओर निकल पड़े। जवान मरीज को रायगुड़ा कैंप स्थित CRPF अस्पताल तक लेकर पहुंचे। अस्पताल पहुंचने के बाद मरीज को उपचार के लिए भर्ती कराया गया।