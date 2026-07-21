IAS Amit Kumar: कलेक्टर हो तो ऐसा, बरसते पानी में जंगल, नदी पार कर पहुंचे गांववालों के बीच, समस्या सुन लिया बड़ा एक्शन

दौरे का पहला पड़ाव गुमोड़ी पंचायत रहा, जहां इमली के पेड़ की छांव में जनचौपाल आयोजित की गई। कलेक्टर ने महतारी वंदन योजना, तेंदूपत्ता भुगतान, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ग्रामीणों से ली। जमीन के दस्तावेज गुम होने की शिकायत पर उन्होंने विशेष राजस्व शिविर लगाकर नए दस्तावेज तैयार करने के निर्देश दिए। गांव में बिजली, सडक़ और पुलिया निर्माण का भरोसा भी दिलाया। इसके बाद प्राथमिक शाला का निरीक्षण कर बच्चों से पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। बच्चों द्वारा गिनती और एबीसीडी सुनाने पर प्रसन्न होकर स्कूल परिसर में पेवर ब्लॉक, बाउंड्रीवाल और नए रसोईघर के निर्माण की स्वीकृति मौके पर ही दे दी।