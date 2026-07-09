प्यार को ढूंढते हुए मंदसौर से धमतरी आया बॉयफ्रेंड, पति ने आधी रात पकड़ा, सुबह हुआ सनसनीखेज खुलासा

बताया जा रहा है कि आधी रात पत्नी को अनजान युवक के साथ देख पति का गुस्सा बढ़ गया। (Dhamtari Crime News) इसके बाद उसने टंगिया से सूर्यवंशी पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। मामले की सूचना मिलते ही केरेगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।