रायपुर पुलिस में बड़ा फेरबदल! 4 TI का हुआ ट्रांसफर, जानिए किसे कहां मिली पोस्टिंग

Raipur TI Transfer List: छत्तीसगढ़ रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल करते हुए पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने चार थाना प्रभारियों (टीआई) के तबादले के आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार सभी अधिकारियों की नई पदस्थापना तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। इस बदलाव के तहत एक निरीक्षक को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, जबकि यातायात शाखा में पदस्थ तीन निरीक्षकों को अलग-अलग थानों की जिम्मेदारी दी गई है।