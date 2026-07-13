महतारी वंदन की 29वीं किस्त जारी… फिर भी हजारों महिलाओं के खाते में नहीं आया पैसा, जानिए वजह

Mahatari Vandan Yojana: छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी वंदन योजना की 29वीं किस्त जारी कर दी है। योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से राशि भेजी जा रही है। हालांकि, किस्त जारी होने के बाद भी कई महिलाओं के खातों में राशि नहीं पहुंचने की शिकायतें सामने आने लगी हैं। इसके चलते कई लाभार्थी अपने बैंक खाते और आवेदन की स्थिति की जानकारी लेने के लिए संबंधित विभाग और बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं।