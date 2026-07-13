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महतारी वंदन की 29वीं किस्त जारी… फिर भी हजारों महिलाओं के खाते में नहीं आया पैसा, जानिए वजह

Mahatari Vandan Money Not Received: छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी वंदन योजना की 29वीं किस्त जारी कर दी है, लेकिन कई महिलाओं के खातों में अब तक राशि नहीं पहुंची है।
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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Jul 13, 2026

Mahatari Vandan Yojana

Mahatari Vandan Yojana: कई महिलाओं के खाते में नहीं पहुंची राशि(photo-patrika)

Mahatari Vandan Yojana: छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी वंदन योजना की 29वीं किस्त जारी कर दी है। योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से राशि भेजी जा रही है। हालांकि, किस्त जारी होने के बाद भी कई महिलाओं के खातों में राशि नहीं पहुंचने की शिकायतें सामने आने लगी हैं। इसके चलते कई लाभार्थी अपने बैंक खाते और आवेदन की स्थिति की जानकारी लेने के लिए संबंधित विभाग और बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं।

Mahatari Vandan Yojana 29th Installment: कई महिलाओं के खाते में नहीं पहुंची राशि

किस्त जारी होने के बाद प्रदेश के अलग-अलग जिलों से ऐसी शिकायतें सामने आई हैं कि कुछ महिलाओं के बैंक खातों में अब तक राशि जमा नहीं हुई है। लाभार्थियों का कहना है कि वे योजना की पात्र सूची में शामिल हैं और पहले नियमित रूप से किस्त प्राप्त कर चुकी हैं, लेकिन इस बार भुगतान नहीं मिला।

ये हो सकते हैं भुगतान रुकने के कारण

यदि आपके खाते में महतारी वंदन योजना की 29वीं किस्त की राशि नहीं पहुंची है, तो इसके पीछे कई तकनीकी या दस्तावेज संबंधी कारण हो सकते हैं। सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपका आधार बैंक खाते से लिंक है और डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) सुविधा सक्रिय है।

इसके अलावा बैंक खाता निष्क्रिय (इनएक्टिव) होने, आवेदन में बैंक खाते या आधार संबंधी जानकारी में त्रुटि, ई-केवाईसी या दस्तावेज सत्यापन लंबित रहने, अथवा बैंक खाते में दर्ज नाम और आवेदन में दी गई जानकारी का मिलान नहीं होने की स्थिति में भी भुगतान अटक सकता है। ऐसे मामलों में लाभार्थियों को अपने बैंक और संबंधित महिला एवं बाल विकास विभाग से संपर्क कर जानकारी की पुष्टि करनी चाहिए।

क्या करें लाभार्थी?

यदि आपके खाते में राशि नहीं आई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपने बैंक खाते की एंट्री या बैलेंस की जांच करें। इसके बाद संबंधित बैंक शाखा में जाकर आधार लिंकिंग और डीबीटी की स्थिति की पुष्टि करें। यदि सभी जानकारियां सही हैं, तो अपने क्षेत्र के महिला एवं बाल विकास विभाग, आंगनबाड़ी केंद्र या संबंधित कार्यालय में संपर्क कर आवेदन की स्थिति की जानकारी लें।

पात्र महिलाओं से अपील

विभाग की ओर से समय-समय पर लाभार्थियों को अपने बैंक खाते, आधार और अन्य दस्तावेज अपडेट रखने की सलाह दी जाती है, ताकि भुगतान में किसी प्रकार की परेशानी न हो। यदि किसी तकनीकी कारण से राशि नहीं पहुंची है, तो आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद भुगतान किया जा सकता है।

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Updated on:

13 Jul 2026 12:43 pm

Published on:

13 Jul 2026 12:43 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / महतारी वंदन की 29वीं किस्त जारी… फिर भी हजारों महिलाओं के खाते में नहीं आया पैसा, जानिए वजह

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