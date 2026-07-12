Raipur Breaking: रायपुर के PNB बैंक में लगी भीषण आग, दमकल ने समय रहते पाया काबू

Raipur Breaking: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के बुढ़ापारा चौक स्थित पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की शाखा में रविवार को अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। बैंक से धुआं उठता देख आसपास के लोगों में अफरा-तफरी फैल गई। चूंकि बैंक घनी रिहायशी बस्ती के बीच स्थित है, इसलिए लोगों को आग के आसपास की दुकानों और मकानों तक फैलने का डर सताने लगा। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम दो फायर ब्रिगेड वाहनों के साथ मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पा लिया।