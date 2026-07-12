Naxal Free Villages: नक्सल मुक्त गांवों को मिलेगा 1-1 करोड़ का विकास पैकेज, छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा प्लान

Naxal Free Villages: छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्वास और विकास कार्यों को तेज करने के लिए नई पहल शुरू की है। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने शनिवार को मंत्रालय महानदी भवन में पुलिस विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन नक्सल मामलों में गंभीर जनहानि नहीं हुई है, ऐसे मामलों की कानूनी समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। इसके लिए विधि विभाग की मदद से सरकारी वकीलों और अभियोजन अधिकारियों की विशेष टीम बनाई जाएगी।