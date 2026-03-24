नक्सल मोर्चे पर बड़ी कामयाबी? 25 लाख के इनामी नक्सली का सरेंडर तय! विजय शर्मा ने कहा- छत्तीसगढ़ हुआ नक्सल मुक्त…

सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, पापाराव को लाने के लिए पुलिस की टीम पहले ही इंद्रावती नेशनल पार्क क्षेत्र के एक गोपनीय ठिकाने के लिए रवाना हो चुकी है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से बातचीत चल रही थी, जिसके बाद अब सरेंडर की स्थिति बनी है। पापाराव पर करीब 25 लाख रुपये का इनाम घोषित है। वह वेस्ट बस्तर डिवीजन का सचिव और दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी (DKSZC) का सदस्य रह चुका है।