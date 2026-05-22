Kawardha Fire Incident: बिजली तार से टकराकर तेंदूपत्ता वाली गाड़ी जलकर खाक, वीडियो वायरल

Kawardha Fire Incident: छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के बोड़ला थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। तेंदूपत्ता से लदी एक वाहन हाई टेंशन बिजली तार की चपेट में आ गई, जिससे वाहन में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई। हालांकि चालक ने समय रहते वाहन से कूदकर अपनी जान बचा ली, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।